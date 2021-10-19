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Для Assassin's Creed Valhalla вышел интерактивный тур

Опубликовано: 3 час. 22 мин. назад
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Сегодня все фанаты Assassin's Creed Valhalla смогут наконец-то отправиться в увлекательный виртуальный тур по Англии и Норвегии. Образовательный интерактивный тур «Эпоха викингов» доступен бесплатно для всех владельцев игры, а на PC его можно приобрести в качестве отдельного продукта. К релизу режима разработчики приурочили новый трейлер.

Игроки смогут в спокойной небоевой обстановке изучить культуру, традиции и быт викингов и англосаксов. На этот раз режим будет несколько отличаться от того, что можно было увидеть в прошлых двух частях серии. Разработчики решили добавить больше игровых элементов, чтобы тур был одинаково интересен и для геймеров, и для любителей истории. Тур будет состоять из нескольких сюжетных линий, в которых игрокам предстоит пережить приключения различных персонажей, как викингов, так и англичан. В роли скандинавских мореплавателей можно принять участие в строительстве драккаров, в роли английского монаха — в изучении священных христианских реликвий.

Assassin's Creed Valhalla доступна на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

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