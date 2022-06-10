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Humankind выйдет на консоли и получила новое DLC

Опубликовано: 56 мин. назад
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Студия Amplitude Studios не обошла стороной сегодняшнюю презентацию Summer Game Fest и анонсировала выход пошаговой стратегии Humankind на консоли Xbox Series X|S и PS5. Релиз состоится 4 ноября этого года. Портом проекта занимается студия Aspyr.

Также Amplitude Studios представила трейлер нового DLC под названием Cultures of Latin America, которое уже доступно игрокам. В него вошли шесть новых культур и чудес света, 30 музыкальных треков, 9 независимых народов и 15 сюжетных событий.

Последний анонс студии – выход бесплатного крупного обновления Bolivar Patch. Оно вносит больший баланс в игру и исправляет некоторые недочеты.

Cultures of Latin America DLC
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