Humankind выйдет на консоли и получила новое DLC

Студия Amplitude Studios не обошла стороной сегодняшнюю презентацию Summer Game Fest и анонсировала выход пошаговой стратегии Humankind на консоли Xbox Series X|S и PS5. Релиз состоится 4 ноября этого года. Портом проекта занимается студия Aspyr.

Также Amplitude Studios представила трейлер нового DLC под названием Cultures of Latin America, которое уже доступно игрокам. В него вошли шесть новых культур и чудес света, 30 музыкальных треков, 9 независимых народов и 15 сюжетных событий.

Последний анонс студии – выход бесплатного крупного обновления Bolivar Patch. Оно вносит больший баланс в игру и исправляет некоторые недочеты.