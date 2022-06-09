Путешествуем по Аду под металл: вышла демоверсия Metal: Hellsinger

Сегодня разработчики из The Outsiders показали новый трейлер ритм-шутера Metal: Hellsinger. В нем они сообщили о выходе демоверсии игры, которая уже доступна на всех основных платформах: PS5, Xbox Series X|S и PC. Также была объявлена дата релиза Metal: Hellsinger – 15 сентября этого года. Она уже доступна для предзаказа.

В Metal: Hellsinger игроки, в качестве возмездия отправятся в глубины ада, где им предстоит сразиться с ордами демонов, во главе которых стоит сама Алая Судья. Все это происходит под музыку металл групп, таких как Trivium, Dark Tranquility, Soilwork, Arch Enemy, а также эксклюзивный трек System of a Down.