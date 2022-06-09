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roma911 Опубликовал roma911 1
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Путешествуем по Аду под металл: вышла демоверсия Metal: Hellsinger

Опубликовано: 1 час. 30 мин. назад
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Сегодня разработчики из The Outsiders показали новый трейлер ритм-шутера Metal: Hellsinger. В нем они сообщили о выходе демоверсии игры, которая уже доступна на всех основных платформах: PS5, Xbox Series X|S и PC. Также была объявлена дата релиза Metal: Hellsinger – 15 сентября этого года. Она уже доступна для предзаказа.

В Metal: Hellsinger игроки, в качестве возмездия отправятся в глубины ада, где им предстоит сразиться с ордами демонов, во главе которых стоит сама Алая Судья. Все это происходит под музыку металл групп, таких как Trivium, Dark Tranquility, Soilwork, Arch Enemy, а также эксклюзивный трек System of a Down.

Public Demo & Release Date Trailer
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Великий игрок
andystorm (уровень 11)1 час. 15 мин. назад
Ещё бы Радио Тапок сюда, и будет зашибись.
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