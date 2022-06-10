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Nickless Опубликовал Nickless 0

Анонсировано сказочное приключение The Plucky Squire

Опубликовано: 8 час. 9 мин. назад, Nickless
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Devolver Digital в рамках шоу Summer Game Fest анонсировала красочную историю под названием The Plucky Squire.

Подключите воображение и окунитесь в волшебство вместе с Джотом и его друзьями – героями сборника рассказов, которые покинули пределы своей книги и открывают для себя трехмерный мир. Действие игры происходит в комнате, но это отнюдь не значит, что нам придется скучать. Отважные храбрецы и коварные чудовища, злодеи и чудесные способности – как оказалось, и в обычной кружке можно обнаружить сказочный мир, если воспользоваться фантазией. Игроков ждет набор мини-игр и различные занятия как в 2D, так и в трехмерном виде.

The Plucky Squire выйдет на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series в 2023 году.

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