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Хидео Кодзима сообщил, что работает с Microsoft над новой игрой

Опубликовано: 5 час. 4 мин. назад, Nickless
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Японский геймдизайнер Хидео Кодзима стал гостем выставки Xbox и Bethesda и сообщил, что работает в сотрудничестве с Microsoft над новой игрой.

«Да, есть одна игра, которую я всегда хотел сделать. Это совершенно новая игра. Игра, о которой никто еще не слышал и не видел. Я очень долго ждал момента, когда смогу приступить к ее созданию. С помощью облачных технологий Microsoft и с изменением трендов индустрии, сегодня появилась возможность бросить себе вызов и создать невиданный ранее концепт. Это может занять немного времени, но я с нетерпением жду сотрудничества с Xbox Game Studios. Надеюсь поделиться с вами хорошими новостями в будущем!» - сказал глава Kojima Productions.

Напомним, на днях инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в данный момент Кодзима работает над еще неанонсированным хоррором под названием Overdose.

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