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Nickless Опубликовал Nickless 1

Инсайдер: новой игрой Хидео Кодзимы стал хоррор под названием Overdose

Опубликовано: вчера, 19:40:34, Nickless
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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о новом проекте японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Журналист утверждает, что в его руки попал ролик с анонсом хоррора, получившего название Overdose.

По словам Хендерсона, на кадрах можно увидеть героиню Маргарет Куэлли, которая сыграла роль Мамы в предыдущем проекте Кодзимы Death Stranding. Девушка в голубом платье идет с фонариком по темному коридору с видом от третьего лица. В конце ролика на экране появляется скример, за которым следуют надписи «GAME OVER» и «Игра Хидео Кодзимы… OVERDOSE».

Появится ли новая игра Kojima Productions на ближайших выставках, пока неизвестно.

 

 

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Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)1 час. 38 мин. назад
Каждый новый проект гения в обязательном порядке залетает в вишлист. Ждем подробностей.
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