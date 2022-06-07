Инсайдер: новой игрой Хидео Кодзимы стал хоррор под названием Overdose

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о новом проекте японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Журналист утверждает, что в его руки попал ролик с анонсом хоррора, получившего название Overdose.

По словам Хендерсона, на кадрах можно увидеть героиню Маргарет Куэлли, которая сыграла роль Мамы в предыдущем проекте Кодзимы Death Stranding. Девушка в голубом платье идет с фонариком по темному коридору с видом от третьего лица. В конце ролика на экране появляется скример, за которым следуют надписи «GAME OVER» и «Игра Хидео Кодзимы… OVERDOSE».

Появится ли новая игра Kojima Productions на ближайших выставках, пока неизвестно.