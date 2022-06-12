Анонсирована Pentiment – «Disco Elysium на максималках»

Слухи о новой игре Джоша Сойера, приложившего руку к Fallout: New Vegas, в Obsidian ходили давно. И вот, на Xbox & Bethesda Games Showcase он представил очередной проект – Pentiment.

Он перенесет игроков в Баварию 16 века. Именно в этот период в ней происходили великие социальные волнения. И именно тогда жил подмастерье Андреас Малер, за которого и предстоит сыграть. Герой поневоле окажется втянут в расследование убийства, которое якобы совершил его наставник. Андреас не верит причастность мастера, а потому хочет найти настоящего убийцу.

Виновным может оказаться каждый, ведь в Pentiment нет неправильных решений – каждое действие имеет свои последствия, после которых игра не заканчивается, а продолжается.

Pentiment выделяется стилизованной под средневековые рисунки графикой и отсутствием боевой системы. Многие уже прозвали ее «Disco Elysium на максималках».

Релиз игры на PC и Xbox состоится в ноябре этого года.