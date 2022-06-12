Анонсирована стратегия в мире Minecraft от Mojang

Разработчики Minecraft Mojang Studios представили свой новый проект в привычном кубическом мире – Minecraft Legends.

Новая игра выполнена в жанре стратегии и экшена. Нам предстоит исследовать знакомые земли и биомы, справляясь с врагами. Силы зла представляют пиглины, прибывшие в Верхний мир из Нижнего и грозящие его уничтожить. Разработчики призывают создавать альянсы и ввести стратегические битвы, используя различное оружие.

Minecraft Legends выйдет в 2023 году на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One, а также будет доступна с первого дня в Game Pass.