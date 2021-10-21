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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Фрагменты миссий перезапуска Saints Row

Опубликовано: 6 час. 45 мин. назад
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Разработчики из студии Volition Inc. совместно с изданием Game Informer показали восемь минут геймплея первых миссий перезапуска Saints Row. В них будущим Святым предстоит столкнуться с местными группировками, о которых мы уже писали в другой новости.

В самом начале игры главные герои даже не будут бандой — скорее, соседями, вынужденными вместе выживать в опасных районах. Но, несмотря на это, первые миссии все равно под завязку наполнены экшеном. На видео продемонстрировано, как во время погони можно с помощью отдельной кнопки толкать чужие средства передвижения своей машиной. Затем было показано еще немного кадров из перестрелок: в бою противников можно вырубать врукопашную и швырять в их же сотоварищей. Не обошлось и без потасовки в баре и миссии в стиле прошлых частей: разгрома вражеского лагеря с помощью биотуалета.

Перезапуск Saints Row выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S 25 февраля 2022 года.

Exclusive Look At Saints Row's Opening Missions
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Фортнайт)))
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