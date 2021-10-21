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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Видеодневники разработки Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters

Опубликовано: 7 час. 21 мин. назад
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Издательство Frontier Foundry представило серию видеодневников, посвященных разработке пошаговой тактической ролевой игры Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters.

В первом из трех запланированных роликов разработчики повествуют о ключевых геймплейных механиках. Игра поделена на два основных аспекта: тактические бои и стратегическое управление. В бою игрокам предстоит управлять отрядом Серых Рыцарей, каждый из которых владеет целым арсеналом смертоносного оружия. Окружение разрушаемо, а воля случая сведена к минимуму — разработчики целенаправленно хотели добиться того, чтобы решающее слово в бою было за тактикой и планированием. Стратегическая часть посвящена развитию базы, ударного крейсера «Зловещий эдикт». В начале игры он будет находиться в весьма плачевном состоянии, так что предстоит хорошенько вложиться в ремонт. Рыцарей можно кастомизировать, их оружие и навыки необходимо постоянно улучшать, чтобы отряд всегда мог выстоять против орд нурглитов.

Warhammer 40,000: Chaos GateDaemonhunters выходит в 2022 году на персональных компьютерах.

Developer Diary: Beyond the Gate [RUS]
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