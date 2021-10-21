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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Трейлер классов в Tiny Tina’s Wonderlands

Опубликовано: 5 час. 45 мин. назад
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Gearbox Software продемонстрировала два игровых класса в Tiny Tina's Wonderlands, находящемся в разработке вдохновленном классическими ролевыми играми спин-оффе серии Borderlands.

Быстрый, ловкий и незаметный Stabbomancer поражает врагов бритвенно острыми клинками как в ближнем бою, так и на дистанции. Он метко кидает призрачные клинки и набрасывается на противников из тени. Ледяная воительница Brr-Zerker, напротив, предпочитает более прямолинейный подход и крушит противников огромным ледяным топором. В игре так же появится система мультиклассов, которая позволит сочетать различные ветви умений для создания поистине уникального персонажа.

Tiny Tina's Wonderlands выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 25 марта 2022 года.

Playable Classes Trailer
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Игровой разум
Grimgrin (уровень 17)5 час. 0 мин. назад
Ужасно. Просто отвратительно.
Даже Finntroll не спасает.
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