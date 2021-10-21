Трейлер классов в Tiny Tina’s Wonderlands

Gearbox Software продемонстрировала два игровых класса в Tiny Tina's Wonderlands, находящемся в разработке вдохновленном классическими ролевыми играми спин-оффе серии Borderlands.

Быстрый, ловкий и незаметный Stabbomancer поражает врагов бритвенно острыми клинками как в ближнем бою, так и на дистанции. Он метко кидает призрачные клинки и набрасывается на противников из тени. Ледяная воительница Brr-Zerker, напротив, предпочитает более прямолинейный подход и крушит противников огромным ледяным топором. В игре так же появится система мультиклассов, которая позволит сочетать различные ветви умений для создания поистине уникального персонажа.

Tiny Tina's Wonderlands выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 25 марта 2022 года.