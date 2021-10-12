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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Разработчики перезапуска Saints Row показали районы города

Опубликовано: вчера, 18:52:50
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Студия Volition Inc. опубликовала новый трейлер, в котором рассказывается о преступных группировках и районах Санто-Илесо, места действия перезапуска Saints Row. Прародителям банды Святых предстоит сразиться за контроль над городом с тремя крупными криминальными организациями.

Трущобы Провиденции контролируют «Пантеры», коренные жители пустынного города, не желающие без боя сдавать родные территории зарвавшимся новичкам. Деловой центр Лэйкшор находится на попечении «Маршалов», разбивших штаб в огромном футуристичном небоскребе. Богемный район Монте Виста, идеальное место для вечеринок самых зажиточных горожан, стал центром эпатажных перформансов банды «Идолов».

Перезапуск Saints Row выходит на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S 25 февраля 2022 года.

Districts of Santo Ileso Trailer
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