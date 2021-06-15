Дата релиза Shin Megami Tensei V

На презентации Nintendo Direct, приуроченной к Е3 2021, Atlus и SEGA представили новый трейлер Shin Megami Tensei V. Это пятая номерная часть франшизы, из которой выросла всемирно известная Persona.

В новой игре пользователи будут исследовать потустороннюю постапокалиптическую реальность, которая населена всякими демонами. Большинство из них настроены враждебно, но встречаются и дружелюбные существа. Боевая система в проекте пошаговая: пользователи могут неспешно выбирать атаки или совершать другие действия, например, применять расходуемые предметы.

Shin Megami Tensei V выйдет 12 ноября 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch.