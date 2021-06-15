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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Дата релиза Shin Megami Tensei V

Опубликовано: 5 час. 24 мин. назад
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На презентации Nintendo Direct, приуроченной к Е3 2021, Atlus и SEGA представили новый трейлер Shin Megami Tensei V. Это пятая номерная часть франшизы, из которой выросла всемирно известная Persona.

В новой игре пользователи будут исследовать потустороннюю постапокалиптическую реальность, которая населена всякими демонами. Большинство из них настроены враждебно, но встречаются и дружелюбные существа. Боевая система в проекте пошаговая: пользователи могут неспешно выбирать атаки или совершать другие действия, например, применять расходуемые предметы.

Shin Megami Tensei V выйдет 12 ноября 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Release Date Trailer
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Mas7er (уровень 25)5 час. 2 мин. назад
А вот и самая ожидаемая игра года подъехала, правда дату релиза сам Атлус уже слил пару недель назад, ну да и ладно. Видно, что ребята над ней работают уже давно, наработок из удачной Персоны 5 нет, зато боёвка копирует предыдущие SMT практически полностью. Графоний для Атлуса сносный, тут сказать особо нечего. Атмосферка сразу видна, это хорошо. Ждём-с.
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