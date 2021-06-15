Представлена Metroid Dread

В рамках Е3 2021 Nintendo представила Metroid Dread – новую часть знаменитой серии. Это двухмерный платформер, в котором Самус Аран будет противостоять монстрам и враждебным роботам EMMI.

Первый трейлер проекта содержит много геймплейных кадров. Они показывают, как главная героиня сражается с применением огнестрельного оружия и разнообразных способностей, прыгает по стенам и преодолевает всякие препятствия. Среди врагов встречаются и боссы с уникальными навыками.

Metroid Dread выйдет 8 октября эксклюзивно на Nintendo Switch.