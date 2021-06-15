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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Представлена Metroid Dread

Опубликовано: 5 час. 21 мин. назад, Sailas77
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В рамках Е3 2021 Nintendo представила Metroid Dread – новую часть знаменитой серии. Это двухмерный платформер, в котором Самус Аран будет противостоять монстрам и враждебным роботам EMMI.

Первый трейлер проекта содержит много геймплейных кадров. Они показывают, как главная героиня сражается с применением огнестрельного оружия и разнообразных способностей, прыгает по стенам и преодолевает всякие препятствия. Среди врагов встречаются и боссы с уникальными навыками.

Metroid Dread выйдет 8 октября эксклюзивно на Nintendo Switch.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 56 мин. назад
Marsiankin писал(а):
А вид от первого лица будет или нет (как в последнем), что-то непонятно...
Нет, это серия Metroid, двухмерные игры. От первого лица - это подсерия Metroid Prime, 4-я часть Metroid Prime была анонсирована еще в 2017 году но с тех пор даже трейлера никакого не было.
Великий игрок
Marsiankin (уровень 11)3 час. 15 мин. назад
А вид от первого лица будет или нет (как в последнем), что-то непонятно...
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