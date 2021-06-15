The Medium выйдет на PS5

Студия Bloober Team анонсировала выход своего психологического ужастика The Medium на PlayStation 5. Ранее, напомним, игра была консольным эксклюзивом Xbox Series X и Series S. На приставке Sony нового поколения проект появится 3 сентября 2021 года.

В The Medium рассказывается истории медиума Марианны, которая может одновременно путешествовать по реальному и потустороннему миру. Она отправилась в заброшенный пансионат, где ранее произошла ужасная беда. Здесь девушка должна выяснить значение своего сна и раскрыть несколько тайн.