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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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The Medium выйдет на PS5

Опубликовано: 7 мин. назад
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Студия Bloober Team анонсировала выход своего психологического ужастика The Medium на PlayStation 5. Ранее, напомним, игра была консольным эксклюзивом Xbox Series X и Series S. На приставке Sony нового поколения проект появится 3 сентября 2021 года.

В The Medium рассказывается истории медиума Марианны, которая может одновременно путешествовать по реальному и потустороннему миру. Она отправилась в заброшенный пансионат, где ранее произошла ужасная беда. Здесь девушка должна выяснить значение своего сна и раскрыть несколько тайн.

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