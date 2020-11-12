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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Вступительная часть в геймплее ремейка Demon's Souls

Опубликовано: 3 час. 22 мин. назад
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Издание IGN опубликовало 18-минутную геймплейную демонстрацию ремейка Demon's Souls от Sony и разработчиков из Bluepoint Games. В ролике показывается вступительная часть игры. Она включает трейлер, которым анонсировали проект, создание персонажа в обширном редакторе, зачистку начальной локации и прочее.

Ближе к концу опубликованного видео показывается прибытие в Нексус – местное убежище главного героя. Отсюда можно отправиться в каждый из пяти миров. Посещение одного из них, кстати, тоже демонстрирует в ролике.

Demon's Souls вышла сегодня, 12 ноября, эксклюзивно на PlayStation 5.

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