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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Sackboy: A Big Adventure

Опубликовано: 2 час. 53 мин. назад
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Студия Sumo Digital и Sony опубликовали релизный трейлер платформера Sackboy: A Big Adventure. В начале ролика зрителям демонстрируют завязку игры. Злодей Векс, рожденный из хаоса, прилетел на планету Крафтворлд и похитил друзей главного героя Сэкбоя. Последний должен вступить в орден Петельчатых рыцарей и спасти мир.

Во второй половине видео показываются препятствия, которые предстоит преодолевать при прохождении проекта. Пользователям придется много прыгать, уклоняться и убегать от врагов и разных объектов. А еще в ролике демонстрируются возможности кастомизации внешнего вида протагониста.

Sackboy: A Big Adventure вышла сегодня, 12 ноября, на PS4 и PS5.

Launch Trailer
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