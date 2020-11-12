Релизный трейлер Sackboy: A Big Adventure

Студия Sumo Digital и Sony опубликовали релизный трейлер платформера Sackboy: A Big Adventure. В начале ролика зрителям демонстрируют завязку игры. Злодей Векс, рожденный из хаоса, прилетел на планету Крафтворлд и похитил друзей главного героя Сэкбоя. Последний должен вступить в орден Петельчатых рыцарей и спасти мир.

Во второй половине видео показываются препятствия, которые предстоит преодолевать при прохождении проекта. Пользователям придется много прыгать, уклоняться и убегать от врагов и разных объектов. А еще в ролике демонстрируются возможности кастомизации внешнего вида протагониста.

Sackboy: A Big Adventure вышла сегодня, 12 ноября, на PS4 и PS5.