Порой известные блогеры и журналисты получают от издателей подарки, связанные с какой-то игрой. Недавно один из них Sony вручила французскому сайту Damonx. Она выслала порталу эксклюзивное издание Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Журналисты опубликовали на официальном аккаунте ресурса в Instagram фотографии подарка. На снимках можно увидеть красно-черную коробку со значком PlayStation.

Цвета символизируют главного героя Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Майлза Моралеса. Внутри издания оказался цифровой код для активации проекта в PS Store и красивые беспроводные наушники. Гарнитура тоже оформлена в красно-черных цветах, и на ней нарисованы большие значки Человека-паука. Damonx разыграет эксклюзивное издание Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, то есть подарок смогут получить читатели сайта.