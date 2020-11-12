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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Эксклюзивное издание Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Опубликовано: 5 час. 19 мин. назад
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Порой известные блогеры и журналисты получают от издателей подарки, связанные с какой-то игрой. Недавно один из них Sony вручила французскому сайту Damonx. Она выслала порталу эксклюзивное издание Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

 

 

Журналисты опубликовали на официальном аккаунте ресурса в Instagram фотографии подарка. На снимках можно увидеть красно-черную коробку со значком PlayStation.

 

 

Цвета символизируют главного героя Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Майлза Моралеса. Внутри издания оказался цифровой код для активации проекта в PS Store и красивые беспроводные наушники. Гарнитура тоже оформлена в красно-черных цветах, и на ней нарисованы большие значки Человека-паука. Damonx разыграет эксклюзивное издание Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, то есть подарок смогут получить читатели сайта.

 

 

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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)2 час. 7 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Приносишь раз в год жертву этим ритуальным ножом во славу сатане?
Этой пхурбой разве что почесаться можно и то аккуратней надо, чтобы не сломалась. По ощущениям отлит из какой-то смолы (если вообще не пластик) и для предания веса туда стержень металлический скорее всего вставлен, но не факт. Видел несколько экземпляров с отбитым наконечником и поврежденной рукоятью. Замучаешься жертву приносить. А вот подставка из искусственного камня, ей можно не плохо приложить.) В общем, в отличии гарнитуры сверху, у данной вещи функции декоративные. В этом плане издание паука практичнее однозначно.)
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)2 час. 31 мин. назад
AlexF1 писал(а):
Даже не спрашивайте во сколько обошлось, не скажу.))
Приносишь раз в год жертву этим ритуальным ножом во славу сатане?
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)3 час. 5 мин. назад
Ни одно издание, ни один пресс-кит не заменят мне...
+ Uncharted 2: Among Thieves Fortune Hunter Edition

Тоже никогда не поступало в свободную продажу, разыгрывалось во всяких конкурсах, дарилось в качестве подарков и т.д. Хотя тираж наверное поболе чем у этого будет - 200 экземпляров. Тем не менее, 7 лет поиска варианта за вменяемые деньги ушло. Даже не спрашивайте во сколько обошлось, не скажу.)) Для меня оно было своего рода "Святого Грааля", с появлением которого в коллекции стал поспокойнее относиться к хобби. "Остановил коллекционерский зудеж", как сказал один человек. А вообще, мне какой-нибудь зачуханный стилбук по понравившейся игре доставляет больше удовольствия, чем богатая коллекционка к проходняку. В общем, была бы игра хорошей и оставляющей в душе след, а всякие издания и мерч не более чем приятное дополнение к ней.
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