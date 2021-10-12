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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Трейлер запуска Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: вчера, 18:04:21
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Несмотря на то, что до выхода супергеройского боевика Marvel's Guardians of the Galaxy еще две недели, разработчики из студии Eidos Montreal решили порадовать фанатов релизным трейлером уже сейчас.

В новом ролике представлено множество кинематографичных экшен-сцен, позволяющих в очередной раз оценить, как будет выглядеть боевая система проекта. Кроме того, в трейлере засветилось несколько кадров, демонстрирующих опции для кастомизации главных героев.

Принять на себя роль Звездного лорда можно будет 26 октября. Игра выходит на ПК и всех актуальных консолях.

Official Launch Trailer
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