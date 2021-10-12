Трейлер запуска Marvel's Guardians of the Galaxy

Несмотря на то, что до выхода супергеройского боевика Marvel's Guardians of the Galaxy еще две недели, разработчики из студии Eidos Montreal решили порадовать фанатов релизным трейлером уже сейчас.

В новом ролике представлено множество кинематографичных экшен-сцен, позволяющих в очередной раз оценить, как будет выглядеть боевая система проекта. Кроме того, в трейлере засветилось несколько кадров, демонстрирующих опции для кастомизации главных героев.

Принять на себя роль Звездного лорда можно будет 26 октября. Игра выходит на ПК и всех актуальных консолях.