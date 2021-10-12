Состоялся релиз шутера Back 4 Blood

Кооперативный шутер от первого лица Back 4 Blood, духовный наследник знаменитой серии Left 4 Dead, стал доступен на консолях и персональных компьютерах.

В ходе одиночной сюжетной кампании или в кооперативе, рассчитанном на команды до 4 игроков, отряду чистильщиков предстоит столкнуться с неисчислимыми ордами зараженных. На выбор дается восемь персонажей, каждого из которых можно кастомизировать по своему вкусу и снарядить оружием, соответствующим выбранной стратегии. Для повышения реиграбельности в игре присутствует непредсказуемая система карт, изменяющая характеристики бойцов и сложность сражений.

Помимо кооперативной кампании, шутер также предлагает соревновательный PvP-режим. Играть можно как за чистильщиков, так и за одержимых, каждый из которых обладает уникальным оружием и способностями.

Сыграть в Back 4 Blood можно на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.