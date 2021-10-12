Фестиваль усопших в Destiny 2

Волна хэллоуинских ивентов докатилась и до сетевого лутер-шутера Destiny 2. С 12 октября по 2 ноября в игре пройдет мероприятие «Фестиваль усопших».

Стражам предстоит в очередной раз откликнуться на приглашение Эвы Леванте и принять участие в традиционном празднике Последнего города. В темных ущельях зачарованных секторов бродят безголовые чудища, победы над которыми сулят уникальные тематические награды.

Подробнее с тем, что готовит грядущий ивент, можно ознакомиться в новом трейлере и на официальном сайте игры.