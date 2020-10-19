Трейлер версии Dirt 5 для Xbox Series X

Студия Codemasters выпустила краткий трейлер гоночного симулятора Dirt 5, посвященный версии игры для консоли Xbox Series X. В ролике перечисляются стандартные преимущества, которые дает приставка: улучшенная графика, 4К-разрешение, режим с поддержкой 120 кадров/с и так далее. Отдельно разработчики упомянули, что игру можно купить на Xbox One и получить бесплатный апгрейд до версии для консолей нового поколения.

Параллельно в трейлере показали кадры с разнообразными гоночными заездами. Они отличаются используемыми машинами, дорогами и погодными условиями.

Dirt 5 выйдет 6 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. До Xbox Series X и Series S игра доберется 10 ноября, а позже появится на PS5.