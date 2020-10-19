НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
24324
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (11)Видео (9)Скриншоты (6)

Трейлер версии Dirt 5 для Xbox Series X

Опубликовано: 19.10.2020 16:45:25
Поделиться:  

Студия Codemasters выпустила краткий трейлер гоночного симулятора Dirt 5, посвященный версии игры для консоли Xbox Series X. В ролике перечисляются стандартные преимущества, которые дает приставка: улучшенная графика, 4К-разрешение, режим с поддержкой 120 кадров/с и так далее. Отдельно разработчики упомянули, что игру можно купить на Xbox One и получить бесплатный апгрейд до версии для консолей нового поколения.

Параллельно в трейлере показали кадры с разнообразными гоночными заездами. Они отличаются используемыми машинами, дорогами и погодными условиями.

Dirt 5 выйдет 6 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. До Xbox Series X и Series S игра доберется 10 ноября, а позже появится на PS5.

Xbox Series X Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Партизаны 1941 – обзор Partisans 1941 – тактика в реальном времени от российской студии Alter Games и издательства Daedalic Entertainment, рассказывающая о буднях партизан во времена Великой Отечественной войны. Этого краткого описания уже достаточно, чтобы привлечь к себе внимание геймеров как минимум из всего СНГ. Партизаны 1941 – обзор Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года Sony объявила игры, которые получат подписчики PlayStation Plus в октябре текущего года. Японская компания не стала предоставлять бесплатный доступ к эксклюзивам, но подготовила довольно популярные проекты прошлых лет... Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 час. 1 мин. назад0Трейлер о поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 5 час. 26 мин. назад0Релизный трейлер Amnesia: Rebirth 5 час. 41 мин. назад0Релиз дополнения DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One 7 час. 25 мин. назад0Преимущества некстген-версии Yakuza: Like a Dragon в новом трейлере 19.10.2020 19:35:520Оценки Amnesia: Rebirth 19.10.2020 16:45:250Трейлер версии Dirt 5 для Xbox Series X 16.10.2020 18:31:050Разработчики перенесли первое DLC с героем и нексген-версии Marvel's Avengers
Новости игр
Sony показала интерфейс PlayStation 5ИГРЫ Sony показала интерфейс PlayStation 5 Sony опубликовала 11-минутный ролик с презентацией пользовательского интерфейса PlayStation 5. Зрителям показали, как он выглядит сразу после загрузки консоли и рассказали о разнообразных особенностях... Enlisted выйдет на Xbox Series X/SИГРЫ Enlisted выйдет на Xbox Series X/S Darkflow и Gaijin объявили о том, что многопользовательский командный онлайн-шутер в сеттинге Второй мировой войны Enlisted войдет в стартовую линейку Xbox Series X/S в рамках Game Preview. Чтобы получит доступ к игре... Преимущества некстген-версии Yakuza: Like a Dragon в новом трейлереИГРЫ Преимущества некстген-версии Yakuza: Like a Dragon в новом трейлере Издательство SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio выпустили новый трейлер Yakuza: Like a Dragon, седьмой части серии. Ролик посвятили преимуществам версии игры для консолей следующего поколения...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Разработчики перенесли первое DLC с героем и нексген-версии Marvel's AvengersCtrl + стрелка вправо