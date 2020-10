Завтра, 20 октября, студия Frictional Games выпустит хоррор Amnesia: Rebirth на ПК и PS4. Однако оценки игры появились уже сейчас. Большинству западных профильных ресурсов проект понравился, и они поставили высокие баллы. Ужастик похвалили за сюжет, атмосферу и необычное окружение. Однако некоторые СМИ остались недовольны игрой, назвав ее устаревшей и не дотягивающей до уровня SOMA.

Оценки Amnesia: Rebirth:

PC Gamer – 91;

USGamer – 4.5/5;

GamesRadar+ – 90;

Eurogamer Italy – 90;

DualShockers – 90;

GameSpot – 8/10;

Washington Post – 80;

IGN – 80;

Windows Central – 80;

Wccftech – 80;

Trusted Reviews – 80;

We Got This Covered – 70;

Areajugones – 65;

Push Square – 40.