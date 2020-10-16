Разработчики перенесли первое DLC с героем и нексген-версии Marvel's Avengers

Студия Crystal Dynamics в своем блоге объявила о переносе октябрьского обновления для Marvel's Avengers, которое должно было добавить в проект Кейт Бишоп, воспитанницу Соколиного Глаза. Она станет первым героем, появившимся в рамках поддержки игры после релиза.

В официальном заявлении указана довольно стандартная причина переноса: нужно больше времени на реализацию «лучшего качества» для нашего сообщества. Параллельно разработчики сообщили о решении отложить выход версий Marvel's Avengers для PlayStation 5 и Xbox Series X до 2021 года. Все ради предоставления «опыта нового поколения».

А тем временем онлайн в проекте Crystal Dynamics в Steam сильно упал и едва превышает тысячу человек.