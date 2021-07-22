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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер персонажа Ринвелл из Tales of Arise

Опубликовано: 4 час. 6 мин. назад
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Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment опубликовали трейлер очередного персонажа из Tales of Arise – девушки по имени Ринвелл. Она колдунья, которая состоит в рядах сопротивления Кислодии. При прохождении героиня присоединится к команде протагонистов.

Ринвел способна применять разнообразные чары. Девушка выпускает энергетические снаряды, наносит удары водяными потоками и поражает противников небольшими торнадо. В сражении ей нужно держаться на дистанции.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Rinwell - Character Introduction
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