Трейлер персонажа Ринвелл из Tales of Arise

Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment опубликовали трейлер очередного персонажа из Tales of Arise – девушки по имени Ринвелл. Она колдунья, которая состоит в рядах сопротивления Кислодии. При прохождении героиня присоединится к команде протагонистов.

Ринвел способна применять разнообразные чары. Девушка выпускает энергетические снаряды, наносит удары водяными потоками и поражает противников небольшими торнадо. В сражении ей нужно держаться на дистанции.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.