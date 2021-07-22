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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новый геймплейный трейлер Lost Judgment

Опубликовано: 7 час. 32 мин. назад
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Ryu Ga Gotoku Studio и SEGA выпустили новый трейлер экшена Lost Judgment. Ролик получился объемным и демонстрирует многие геймплейные механики, которые реализованы в игре.

Пользователям подробно показали, чем предстоит заниматься при ведении расследования в двух городах – Иокогаме и Токио. Главному герою придется сражаться с применением навыков кулачного боя, преследовать преступников, прибегая к элементам паркура, лазить по зданиям и искать зацепки с помощью разных гаджетов. Создатели из Ryu Ga Gotoku в целом реализовали богатый игровой процесс.

Lost Judgment выйдет 24 сентября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

The Detective’s Toolkit
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