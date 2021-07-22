Представлена гоночная игра Grid Legends

На мероприятии EA Play Live 2021 издательство Electronic Arts и его внутренняя студия Codemasters представили новую игру под названием Grid Legends. В первом трейлере проекта показали трассы в разных частях мира, множество автомобилей и реальных гонщиков. Последние станут персонажами в сюжетной кампании.

Игра также отметится большим разнообразием соревнований. Пользователям предложат испытать силы в стандартных скоростных заездах, состязаниях на лучший дрифт и даже в гонках с участием электромобилей.

Grid Legends выйдет в 2022 году, точная дата и целевые платформы пока не уточняются.