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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Представлена гоночная игра Grid Legends

Опубликовано: 3 час. 27 мин. назад, Sailas77
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На мероприятии EA Play Live 2021 издательство Electronic Arts и его внутренняя студия Codemasters представили новую игру под названием Grid Legends. В первом трейлере проекта показали трассы в разных частях мира, множество автомобилей и реальных гонщиков. Последние станут персонажами в сюжетной кампании.

Игра также отметится большим разнообразием соревнований. Пользователям предложат испытать силы в стандартных скоростных заездах, состязаниях на лучший дрифт и даже в гонках с участием электромобилей.

Grid Legends выйдет в 2022 году, точная дата и целевые платформы пока не уточняются.

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