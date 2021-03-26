НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
30515
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (2)Видео (2)Скриншоты (12)

Трейлер кооперативного режима The Ascent

Опубликовано: 47 мин. назад
Поделиться:  

Студия Neon Giant и издательство Curve Digital поделились свежим трейлером экшена The Ascent. Ролик посвятили кооперативному режиму с поддержкой до четырех человек.

Сначала на видео показывается планета Велес, на которой разворачиваются события. Она выделяется киберпанковым антуражем и обилием технологий далекого будущем. Затем в трейлере демонстрируются совместные сражения, использование умений, сбор добычи и так далее.

The Ascent выйдет в 2021 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза неизвестна.

Co-op Trailer
Вам также может быть интересно
Обзор гарнитуры Razer True Wireles PRO В развитии своих продуктов Razer уже улучшает неулучшаемое: и без того забитые функционалом под завязку гаджеты получают апдейты, расширяющие этот самый функционал и вширь, и вглубь (и по цене, конечно). Обзор гарнитуры Razer True Wireles PRO Payday 3 все еще выйдет, но не скоро Компания Starbreeze сообщила о том, что Payday 3, которую анонсировали в далеком 2016 году, все еще разработке. Однако в ближайшее время релиз игры жать не стоит. Разработчики объявили, что она появится в продаже только в 2023 году... Payday 3 все еще выйдет, но не скоро
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
47 мин. назад0Трейлер кооперативного режима The Ascent 2 час. 27 мин. назад0Релизный трейлер Monster Hunter Rise 8 час. 29 мин. назад0Система дипломатии в Humankind 9 час. 0 мин. назад0Анонс постапокалиптического квеста Life of Delta 9 час. 3 мин. назад0Демонстрация геймплея Back 4 Blood 9 час. 37 мин. назад0Новая демонстрация геймплея Quantum Error 10 час. 31 мин. назад0Тизер геймплея The Lord of the Rings: Gollum
Новости игр
Системные требования Resident Evil VillageИГРЫ Системные требования Resident Evil Village Capcom опубликовала системные требования Resident Evil Village. В минимальных нет ничего сверхвысокого для современных проектов. Любителям же получить от игр максимально красивую и плавную картинку... Стратегию Humankind перенеслиИГРЫ Стратегию Humankind перенесли Разработчики из Amplitude Studios и издательство SEGA объявили о переносе стратегии Humankind. Теперь проект выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store) 17 августа 2021 года, а не в апреле, как планировалось ранее... Система дипломатии в HumankindИГРЫ Система дипломатии в Humankind Во время Future Games Show разработчики стратегии Humankind представили видео, в котором рассказали о реализации дипломатии. Создатели проекта сделали упор на то, чтобы сделать дипломатические отношения между цивилизациями...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Релизный трейлер Monster Hunter RiseCtrl + стрелка вправо