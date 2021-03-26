Трейлер кооперативного режима The Ascent

Студия Neon Giant и издательство Curve Digital поделились свежим трейлером экшена The Ascent. Ролик посвятили кооперативному режиму с поддержкой до четырех человек.

Сначала на видео показывается планета Велес, на которой разворачиваются события. Она выделяется киберпанковым антуражем и обилием технологий далекого будущем. Затем в трейлере демонстрируются совместные сражения, использование умений, сбор добычи и так далее.

The Ascent выйдет в 2021 году на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза неизвестна.