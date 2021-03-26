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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Monster Hunter Rise

Опубликовано: 2 час. 27 мин. назад
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Capcom опубликовала релизный трейлер Monster Hunter Rise. В ролике по большей части показывается охота на разнообразных монстров. Персонажи, используя всякое снаряжение, атакуют чудовищ и уклоняются от нападений. Кроме того, на видео демонстрируются путешествия по миру на своем ездовом животном.

Вторая часть трейлера посвящена грядущим обновлениям Monster Hunter Rise. Уже в апреле игра пополнится новыми монстрами. А немного позже разработчики расширят количество концовок в сюжетной кампании.

Monster Hunter Rise доступна на Nintendo Switch, а позже выйдет на ПК.

Launch Trailer
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