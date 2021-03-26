Capcom опубликовала релизный трейлер Monster Hunter Rise. В ролике по большей части показывается охота на разнообразных монстров. Персонажи, используя всякое снаряжение, атакуют чудовищ и уклоняются от нападений. Кроме того, на видео демонстрируются путешествия по миру на своем ездовом животном.

Вторая часть трейлера посвящена грядущим обновлениям Monster Hunter Rise. Уже в апреле игра пополнится новыми монстрами. А немного позже разработчики расширят количество концовок в сюжетной кампании.

Monster Hunter Rise доступна на Nintendo Switch, а позже выйдет на ПК.