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Трейлер к анонсу обновления Chains of Domination для WoW: Shadowlands

Опубликовано: сегодня, 00:38:47
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Ранее мы писали о том, что во время BlizzConline компания Blizzard анонсирует новое обновление для World of Warcraft: Shadowlands под названием Chains of Domination. Теперь же вы можете посмотреть трейлер, показанный во время церемонии открытия мероприятия.

В Chains of Domination игрокам предстоит отправиться во владения Тюремщика, чтобы попытаться раскрыть его планы. Ответы на его махинации кроются в древнем Городе Тайн, Кортии. Обновление предложит принять участие в новом рейде Sanctum of Domination, где игроков ждет 10 боссов, и отправиться в мега-данжен Tazavesh с восемью боссами.

Chains of Domination Announce [RUS]
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