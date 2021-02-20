Трейлер к анонсу обновления Chains of Domination для WoW: Shadowlands

Ранее мы писали о том, что во время BlizzConline компания Blizzard анонсирует новое обновление для World of Warcraft: Shadowlands под названием Chains of Domination. Теперь же вы можете посмотреть трейлер, показанный во время церемонии открытия мероприятия.

В Chains of Domination игрокам предстоит отправиться во владения Тюремщика, чтобы попытаться раскрыть его планы. Ответы на его махинации кроются в древнем Городе Тайн, Кортии. Обновление предложит принять участие в новом рейде Sanctum of Domination, где игроков ждет 10 боссов, и отправиться в мега-данжен Tazavesh с восемью боссами.