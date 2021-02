Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft Classic

World of Warcraft

World of Warcraft ПК

Ранее из-за утечки пресс-релиза стало известно, что во время BlizzConline компания Blizzard объявит о том, что самое первое дополнение для World of Warcraft под названием The Burning Crusade будет перевыпущено для World of Warcraft: Classic в 2021 году. В нем пользователи смогут поиграть за расы Дренеев и Эльфов Крови, полетать на ездовых животных и развить героя до нового максимального 70-го уровня.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic будет доступен игрокам с любой подпиской WoW. Поэтому если вы уже играете в основную или Classic версии проекта, то доступ к контенту вы получите бесплатно. Также уже сейчас можно подать заявку на участие в бета-тестировании обновления.