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Утечки из BlizzCon касательно World of Warcraft

Опубликовано: 10 час. 30 мин. назад
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В час ночи по МСК стартует BlizzCon Online, но, как часто бывает, утечка информации появляется раньше времени. На этот раз в сеть просочились пресс-релизы, касающиеся World of Warcraft. Так, компания Blizzard собирается перевыпустить в конце этого года самое первое дополнение для WoW, The Burning Crusade, что вышло изначально в 2007 году. Аддон внесет ряд изменений в World of Warcraft: Classic, включая добавление рас Дренеев и Эльфов Крови. Контент из The Burning Crusade будет добавляться поэтапно, а подписчики World of Warcraft смогут играть в The Burning Crusade Classic без дополнительных затрат.

 

Скриншот игры World of Warcraft: The Burning Crusade

 

Вторым ликом является следующее обновление для World of Warcraft: Shadowlands под названием Chains of Domination, которое включит в себя новый рейд и боссов. Игроки сразятся с Тюремщиком и Сильваной Ветрокрылой, чтобы объединить четыре ковенанта. Дополнение также представит рейд с десятью боссами под названием Sanctum of Domination, мегаданжен Mythic с восемью боссами, новый сезон для PvP и многое другое. Когда же состоится релиз Chains of Domination, пока неизвестно.

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