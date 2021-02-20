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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 3

Три классические игры – Blizzard Arcade Collection

Опубликовано: сегодня, 00:37:52, NeoFlash
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Blizzard приносит сразу три классические игры на современные платформы. Во время церемонии открытия BlizzConline состоялся анонс Blizzard Arcade Collection, цифрового сборника трех игр – The Lost Vikings, Rock N Roll Racing и Blackthorne. Поиграть можно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также PS5 и Xbox Series X|S через режим обратной совместимости. Релиз сборника состоялся прямо во время трансляции.

Все три игры поставляются в оригинальном виде с некоторыми современными функциями. В Rock N Roll Racing, например, добавлены эффекты окружения и поддержка четырех игроков, а Blackthorne разжилась новой локацией.

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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
SEnich (уровень 18)9 час. 19 мин. назад
Rock N Roll Racing на Sega это тупо игра детства
Игровой гуру
TONY_KAVA (уровень 15)11 час. 33 мин. назад
Близзард никогда не меняется. Древние игры для ps5. Вау. Надеюсь это компания загнется как можно скорее. Ремастеры lost vikings, diablo 2, аддон к WoW classic. Потому что нахера делать хоть что-то новое, они видимо думают что их фанаты могут вечно играть в их 2.5 игры.
Дезмонд
tunight (уровень 25)сегодня, 06:03:45
Такоооооееее, однозначно мимо)
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