Три классические игры – Blizzard Arcade Collection

Blizzard приносит сразу три классические игры на современные платформы. Во время церемонии открытия BlizzConline состоялся анонс Blizzard Arcade Collection, цифрового сборника трех игр – The Lost Vikings, Rock N Roll Racing и Blackthorne. Поиграть можно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также PS5 и Xbox Series X|S через режим обратной совместимости. Релиз сборника состоялся прямо во время трансляции.

Все три игры поставляются в оригинальном виде с некоторыми современными функциями. В Rock N Roll Racing, например, добавлены эффекты окружения и поддержка четырех игроков, а Blackthorne разжилась новой локацией.