Трейлер дополнения The Foundation для Control

На днях компания Remedy представила тизер трейлер первого крупного дополнения для экшена Control под названием The Foundation, теперь же разработчики предлагают ознакомиться с его полной версией.

Астральный План сталкивается с нашей реальностью. Главная героиня игры должна сделать все возможное, чтобы он не поглотил Старый Дом. Пропавшая глава оперативного отдела, Хеллен Маршалл, может знать некоторые ответы на загадки, стоящие за этой угрозой, поэтому Джесси ничего не остается, как отправиться на ее поиски.

Релиз The Foundation состоится 26 марта на PS4 и ПК (Epic Games Store), а до Xbox One доберется аж 25 июня.