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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступно

Опубликовано: 2 час. 58 мин. назад
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Сегодня состоялся релиз State of Decay 2: Juggernaut Edition – улучшенной версии оригинальной игры со свежим контентом и графическими апгрейдами. К событию студия Undead Labs выпустила тематический трейлер, содержащий описание ключевых добавок.

В State of Decay 2: Juggernaut Edition девелоперы поработали с освещением игры, увеличили дальность прорисовки текстур и добавили объемный туман. Также издание включает обновленный туториал, новую огромную карту, несколько тяжелых пушек и другое. Если у вас есть оригинальная игра, то покупать Juggernaut Edition не нужно.

Juggernaut Edition Launch Trailer
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