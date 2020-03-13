Издание Juggernaut для State of Decay 2 уже доступно

Сегодня состоялся релиз State of Decay 2: Juggernaut Edition – улучшенной версии оригинальной игры со свежим контентом и графическими апгрейдами. К событию студия Undead Labs выпустила тематический трейлер, содержащий описание ключевых добавок.

В State of Decay 2: Juggernaut Edition девелоперы поработали с освещением игры, увеличили дальность прорисовки текстур и добавили объемный туман. Также издание включает обновленный туториал, новую огромную карту, несколько тяжелых пушек и другое. Если у вас есть оригинальная игра, то покупать Juggernaut Edition не нужно.