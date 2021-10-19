Тираж Monster Hunter: World превысил 20 млн копий

Издательство Capcom поделилось информацией об успехах Monster Hunter: World. Общий тираж всех изданий игры превысил 20 миллионов копий.

Ролевой экшен стал стал самой продаваемой игрой Capcom на данный момент. Игре потребовался всего месяц, чтобы превзойти результаты всех прочих проектов издательства. На втором месте по количеству продаж оказался хоррор Resident Evil 7. Об этом мы уже писали в отдельной новости. Также сейчас на Nintendo Switсh успешно показала себя и другая часть серии, Monster Hunter Rise. Продажи только на одной этой консоли уже превысили 7,5 миллионов, а ведь в январе игру еще ждет полноценный релиз на PC, где пока что доступна только демо-версия.

Monster Hunter World доступна на ПК, Xbox One и Playstation 4.