НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
501143
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
Общая информацияНовости (6)Видео (4)Скриншоты (7)

Полеты на вингсьюте в перезапуске Saints Row

Опубликовано: 4 час. 19 мин. назад
Поделиться:  

Студия Volition Inc. совместно с изданием Game Informer продолжают делиться новыми подробностями перезапуска экшена Saints Row. В очередном ролике были продемонстрированы полеты над городом.

Босс Святых получит доступ к крылатому костюму, с помощью которого можно как просто полюбоваться городскими пейзажами, так и быстро наброситься на ничего не ожидающего противника. По появившимся в ролике элементам интерфейса можно также предположить, что вингсьют позволит доставать на лету оружие и угонять машины прямо с воздуха.

Saints Row выходит на PC, консолях Playstation и Xbox 25 февраля 2022 года.

Вам также может быть интересно
Первый трейлер геймплея Bayonetta 3 В 2017 году была анонсирована третья часть серии Bayonetta, с тех пор об игре как будто бы все позабыли, кроме верных фанатов. Молчание, наконец, прервалось, и во время нового Nintendo Direct компания Platinum Games... Первый трейлер геймплея Bayonetta 3 Начало предрегистрации Lineage2M в России и СНГ Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT и «Иннова» сообщают о запуске предрегистрации Lineage2M в России. Предрегистрация одновременно открылась в 29 странах 29 сентября. Пользователи из России и Восточной Европы... Начало предрегистрации Lineage2M в России и СНГ
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Футбольный гуру
Laizis (уровень 29)1 час. 23 мин. назад
Черные девушки правят миром.
Игровые новoсти
33 мин. назад0День, когда упали бомбы, Хэллоуин и бесплатная неделя в Fallout 76 1 час. 3 мин. назад0Морские создания в Stellaris — анонсирован Aquatics Species Pack 1 час. 37 мин. назад0GOTY-издание Microsoft Flight Simulator выйдет в ноябре 2 час. 26 мин. назад0Анонсировано «африканское» дополнение к Europa Universalis IV 2 час. 57 мин. назад2Кинематографичный трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy 3 час. 23 мин. назад0Для Assassin's Creed Valhalla вышел интерактивный тур 3 час. 49 мин. назад0Детективная работа в Sherlock Holmes Chapter One
Новости игр
Оракулы Тзинча в Total War Warhammer IIIИГРЫ Оракулы Тзинча в Total War Warhammer III Студия Creative Assembly и издательство Sega опубликовали новый трейлер стратегии Total War Warhammer III. Он посвящен фракции Оракулов Тзинча. Тзинч – коварнейший из богов Хаоса... Состоялся релиз детектива The Good LifeИГРЫ Состоялся релиз детектива The Good Life Необычное приключение The Good Life за авторством Суехиро Хидетаки, создателя триллера Deadly Premonition, сегодня вышло на ПК и консолях. Игра рассказывает историю журналистки Наоми Хейворд... Морские создания в Stellaris — анонсирован Aquatics Species PackИГРЫ Морские создания в Stellaris — анонсирован Aquatics Species Pack Студия Paradox Interactive анонсировала новый набор для научно-фантастической стратегии Stellaris. Он называется Aquatics Species Pack и, как и следует из названия, будет посвящен морским расам...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Тираж Monster Hunter: World превысил 20 млн копийCtrl + стрелка вправо