Полеты на вингсьюте в перезапуске Saints Row

Студия Volition Inc. совместно с изданием Game Informer продолжают делиться новыми подробностями перезапуска экшена Saints Row. В очередном ролике были продемонстрированы полеты над городом.

Босс Святых получит доступ к крылатому костюму, с помощью которого можно как просто полюбоваться городскими пейзажами, так и быстро наброситься на ничего не ожидающего противника. По появившимся в ролике элементам интерфейса можно также предположить, что вингсьют позволит доставать на лету оружие и угонять машины прямо с воздуха.

Saints Row выходит на PC, консолях Playstation и Xbox 25 февраля 2022 года.