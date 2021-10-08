Resident Evil 7 стала самой успешной игрой в серии

В своем пресс-релизе издательство Capcom поведало об успехах Resident Evil 7. Тираж напечатанных копий превысил 10 миллионов, что бьет рекорды всех остальных игр серии. Ближе всего к этому числу подобрался ремейк Resident Evil 2, чей тираж составил 8,6 миллионов копий.

Хоррор вышел в 2017 году и стал своеобразным перезапуском серии. Игра получила высокие оценки от игроков и критиков. На нашем сайте вы можете ознакомиться с обзором игры. Capcom считает, что на успех седьмой части немало повлиял в том числе и выход в этом году Resident Evil Village. В виду популярности последних частей серии на персональных компьютерах, издательство также намеревается в ближайшие годы сконцентрировать внимание на развитии PC-сегмента.

Resident Evil 7 доступна на PC, PS4 и Xbox One.