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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Resident Evil 7 стала самой успешной игрой в серии

Опубликовано: 08.10.2021 22:32:45
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В своем пресс-релизе издательство Capcom поведало об успехах Resident Evil 7. Тираж напечатанных копий превысил 10 миллионов, что бьет рекорды всех остальных игр серии. Ближе всего к этому числу подобрался ремейк Resident Evil 2, чей тираж составил 8,6 миллионов копий.

Хоррор вышел в 2017 году и стал своеобразным перезапуском серии. Игра получила высокие оценки от игроков и критиков. На нашем сайте вы можете ознакомиться с обзором игры. Capcom считает, что на успех седьмой части немало повлиял в том числе и выход в этом году Resident Evil Village. В виду популярности последних частей серии на персональных компьютерах, издательство также намеревается в ближайшие годы сконцентрировать внимание на развитии PC-сегмента.

Resident Evil 7 доступна на PC, PS4 и Xbox One.

 

Скриншот игры Resident Evil 7 biohazard

 

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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)08.10.2021 23:14:49
Resident Evil Village должен перебить рекорд, потому как просто кайф играть, получше многократно чем 7-я часть
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