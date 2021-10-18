Призраки в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone

Издательство Activision представило трейлер и новые детали хэллоунского события «Призраки», которое стартует в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone уже завтра, 19 октября.

На Верданск в Warzone опустится ночь, и умершие оперативники начнут возрождаться в виде призраков, обладающих мистическими способностями. В Cold War временные новшества коснутся зомби-режима и мультиплеерной карты Nuketown.

Участвуя в праздничных ивентах, игроки смогут получить доступ к новым тематическим наборам, вдохновленным фильмами "Крик" и "Донни Дарко". Узнать все подробности праздничного обновления можно в официальном блоге разработчиков.