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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Призраки в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone

Опубликовано: 7 час. 30 мин. назад
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Издательство Activision представило трейлер и новые детали хэллоунского события «Призраки», которое стартует в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone уже завтра, 19 октября.

На Верданск в Warzone опустится ночь, и умершие оперативники начнут возрождаться в виде призраков, обладающих мистическими способностями. В Cold War временные новшества коснутся зомби-режима и мультиплеерной карты Nuketown.

Участвуя в праздничных ивентах, игроки смогут получить доступ к новым тематическим наборам, вдохновленным фильмами "Крик" и "Донни Дарко". Узнать все подробности праздничного обновления можно в официальном блоге разработчиков.

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