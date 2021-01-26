The Lord of the Rings: Gollum перенесли на 2022 год

Студия Daedalic Entertainment в письме западным СМИ поделилась неприятной новостью. Ее приключение с элементами стелса The Lord of the Rings: Gollum не выйдет в текущем году, как планировалось раньше. Разработчики решили сдвинуть релиз на 2022-й. Причину переноса они не указали, зато сообщили, что у проекта появился издатель в лице Nacon.

В последнее время новости о том, что игры «переезжают» на более поздний срок появляются на регулярной основе. А началось все с того, что отложили Hogwarts Legacy.