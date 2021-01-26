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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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The Lord of the Rings: Gollum перенесли на 2022 год

Опубликовано: 8 час. 24 мин. назад
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Студия Daedalic Entertainment в письме западным СМИ поделилась неприятной новостью. Ее приключение с элементами стелса The Lord of the Rings: Gollum не выйдет в текущем году, как планировалось раньше. Разработчики решили сдвинуть релиз на 2022-й. Причину переноса они не указали, зато сообщили, что у проекта появился издатель в лице Nacon.

В последнее время новости о том, что игры «переезжают» на более поздний срок появляются на регулярной основе. А началось все с того, что отложили Hogwarts Legacy.

 

 

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BlackSite11 (уровень 28)6 час. 49 мин. назад
Ну Шрайер же обещал, что нас ждет очередная волна переносов. Хотя от переноса именно этого проекта ни горячо, ни холодно.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 14 мин. назад
 
В последнее время новости о том, что игры «переезжают» на более поздний срок появляются на регулярной основе
В последнее время? По-моему уже года 3 каждую вторую крупную игру переносят с изначально запланированного релизного окна, КОВИД это дело немного увеличил, но уж точно не начал)
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