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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Объявлена дата релиза Biomutant

Опубликовано: 9 час. 4 мин. назад
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Студия Experiment 101 и издательство THQ Nordic объявили дату релиза экшена Biomutant. Игра выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Разработчики также представили два коллекционных издания с фигуркой, ковриком для мыши, стилбуком и прочими аксессуарами.

Напомним: Biomutant продемонстрирует постапокалиптический антураж и боевую систему с элементами кунг-фу. В игре пользователи будут путешествовать по открытому миру и выяснять, почему иссохло Древо жизни. Создатели проекта обещали реализовать мутации тела главного героя, крафт, использование разнообразного транспорта и много другого.

 

 

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Великий игрок
FOX666 (уровень 11)4 час. 56 мин. назад
Наконец то!Жду с нетерпением..
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 31 мин. назад
popc писал(а):
Переезд The Lord of the Rings: Gollum обсудили уже в комментах, а у Biomutant объявили наконец дату релиза и всем пофиг?)
Ее столько раз переносили, что уже действительно пофиг) могут спокойно и еще разок перенести
Игровой разум
popc (уровень 16)5 час. 43 мин. назад
Переезд The Lord of the Rings: Gollum обсудили уже в комментах, а у Biomutant объявили наконец дату релиза и всем пофиг?)
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