Объявлена дата релиза Biomutant

Студия Experiment 101 и издательство THQ Nordic объявили дату релиза экшена Biomutant. Игра выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Разработчики также представили два коллекционных издания с фигуркой, ковриком для мыши, стилбуком и прочими аксессуарами.

Напомним: Biomutant продемонстрирует постапокалиптический антураж и боевую систему с элементами кунг-фу. В игре пользователи будут путешествовать по открытому миру и выяснять, почему иссохло Древо жизни. Создатели проекта обещали реализовать мутации тела главного героя, крафт, использование разнообразного транспорта и много другого.