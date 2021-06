Свежий трейлер сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Свершилось. Nintendo показала первый полноценный трейлер сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике сначала демонстрируется энергия, которую источает Бедствие Ганон. Затем в кадре появляется Линк, который падает с небес на землю.

Дизайн главного героя, судя по видео, немного изменился. Кроме этого, зрителям продемонстрировали несколько существ, фрагмент одного из сражений и вид с высоты на Хайрул.

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет в 2022 году эксклюзивно на Nintendo Switch, точная дата релиза пока не называется.