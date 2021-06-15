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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

Свежий трейлер сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Опубликовано: 5 час. 8 мин. назад, Sailas77
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Свершилось. Nintendo показала первый полноценный трейлер сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике сначала демонстрируется энергия, которую источает Бедствие Ганон. Затем в кадре появляется Линк, который падает с небес на землю.

Дизайн главного героя, судя по видео, немного изменился. Кроме этого, зрителям продемонстрировали несколько существ, фрагмент одного из сражений и вид с высоты на Хайрул.

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет в 2022 году эксклюзивно на Nintendo Switch, точная дата релиза пока не называется.

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Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)4 час. 18 мин. назад
10К отложено. Меньше ценника от Нины и не надеюсь увидеть.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)4 час. 45 мин. назад
miharozhnov писал(а):
О, любимая серия игр Nevezychiy. Он наверное рад.
Ну была бы атмосфера мрачная и кровищи побольше dwarf наверно бы зашла на ура, а так детский лепет grin
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miharozhnov (уровень 18)5 час. 7 мин. назад
О, любимая серия игр Nevezychiy. Он наверное рад.
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