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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Большой обзорный трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Опубликовано: 6 час. 17 мин. назад
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Студия Frogwares опубликовала обзорный трейлер детективного приключения Sherlock Holmes Chapter One. В ролике рассказывается о главных аспектах проекта – сюжетной завязке, исследовании мира, расследованиях и любопытных геймплейных механиках.

На видео много внимания уделено тому, как Шерлок Холмс может получать полезные сведения. Чтобы разговорить отдельных NPC, ему придется маскироваться. Например, в таверне обычному моряку охотнее расскажут сплетни, нежели британскому сыщику. А если нужно подметить детали и найти улики на месте преступления, то главный герой применяет режим концентрации.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза пока неизвестна.

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