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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Сразу три игры в EGS – Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike и Mutazione

Опубликовано: 6 час. 50 мин. назад, Mypulse
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Сегодня в магазине Epic Games Store началась очередная раздача игр. До 19 марта 2020 года любой желающий может забрать сразу три проекта – Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike и Mutazione.

В Anodyne 2: Return to Dust вас ожидает уникальный опыт трехмерного повествования с двухмерными приключениями. Здесь вы будете путешествовать по необычным местам, знакомиться с колоритными героями и противостоять опасной нанопыли.

A Short Hike – это небольшая песочница в пиксельной графике. В пути к вершине вам предстоит исследовать локации, встречать других странников и собирать сокровища. Самое главное в игре – свобода, позволяющая самостоятельно прокладывать дорогу.

В Mutazione вы будете играть за девушку по имени Каи, которая приехала в городок мутантов к своему больному родственнику. Игра содержит интересную историю, полную красочных пейзажей и древних тайн.

 

A Short Hike картинка

 

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