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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Квест Blade Runner появится на PC и консолях – в улучшенном формате

Опубликовано: 7 час. 12 мин. назад
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Высоко оцененный квест Blade Runner, основанный на популярном фильме с одноименным названием, вышел в далеком 1997 году. Сегодня же стало известно, что компания Alcon Entertainment и студия Nightdive обновят классическую игру, выпустив ее улучшенное издание для современных платформ.

Blade Runner: Enhanced Edition обзаведется более качественными моделями героев, анимациями и кат-сценами. Девелоперы также обещают ввести поддержку широкоформатных мониторов, гибкие настройки для клавиатуры и геймпадов. Премьера обновленной игры должна состояться в течение 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

 

Blade Runner: Enhanced Edition картинка

 

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