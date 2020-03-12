Квест Blade Runner появится на PC и консолях – в улучшенном формате

Высоко оцененный квест Blade Runner, основанный на популярном фильме с одноименным названием, вышел в далеком 1997 году. Сегодня же стало известно, что компания Alcon Entertainment и студия Nightdive обновят классическую игру, выпустив ее улучшенное издание для современных платформ.

Blade Runner: Enhanced Edition обзаведется более качественными моделями героев, анимациями и кат-сценами. Девелоперы также обещают ввести поддержку широкоформатных мониторов, гибкие настройки для клавиатуры и геймпадов. Премьера обновленной игры должна состояться в течение 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.



