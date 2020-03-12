В For Honor пройдет кроссовер с Prince of Persia

Компания Ubisoft только что провела трансляцию, в рамках которой представила новое сезонное событие для экшена For Honor – кроссовер с серией Prince of Persia. Первая часть эвента будет запущена уже сегодня, а вторая через неделю – 19 марта.

Вступительный этап добавит в For Honor главного героя из «Песков времени». Управляя именитым персонажем, вы сможете периодически перематывать время сразу после гибели. Также в игре появятся различные косметические предметы и персидская карта – в дневном и ночном вариантах.

Что касается финального этапа, то его изюминкой окажется тот самый темный Принц из «Двух тронов». О его особенностях нам поведают ближе к релизу.