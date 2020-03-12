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В For Honor пройдет кроссовер с Prince of Persia

Опубликовано: 6 час. 31 мин. назад
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Компания Ubisoft только что провела трансляцию, в рамках которой представила новое сезонное событие для экшена For Honor – кроссовер с серией Prince of Persia. Первая часть эвента будет запущена уже сегодня, а вторая через неделю – 19 марта.

Вступительный этап добавит в For Honor главного героя из «Песков времени». Управляя именитым персонажем, вы сможете периодически перематывать время сразу после гибели. Также в игре появятся различные косметические предметы и персидская карта – в дневном и ночном вариантах.

Что касается финального этапа, то его изюминкой окажется тот самый темный Принц из «Двух тронов». О его особенностях нам поведают ближе к релизу.

Prince of Persia Crossover Event Trailer [RUS]
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