Сразу несколько старых частей Resident Evil выйдут на консолях текущего поколения

В рамках Capcom Showcase компания рассказала о планах вновь выпустить Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake и Resident Evil 7, только на этот раз для PS5 и Xbox Series X|S. Более того, их релиз состоится уже сегодня, 14 июня.

Игроки смогут сыграть в 4К-разрешении с ретрейсингом, ускоренныеми загрузками и большим FPS. Особенностью игры на PS5 также будет 3D-звук и использование всех возможностей DualSense.

Resident Evil 2 Remake вышла в январе 2019 года и предложила геймерам обновленную графику и управление, новые механики и переосмысленные старые, а также множество других изменений. Она сразу полюбилась как критиками, так и поклонниками серии.

Resident Evil 3 Remake вышла в апреле 2020 года. И хоть кроме улучшенной графики и мелких изменений она не привнесла практически ничего нового в игру, проект все же был тепло принят общественностью.

Релиз седьмой части серии состоялся в январе 2017 года. Она отличалась от предыдущих игр серии в первую очередь геймплеем от первого лица, а также большим упором на хоррор, если сравнивать с пятой и шестой частями.