Показан геймплей ремейка Resident Evil 4

Capcom решила порадовать поклонников Resident Evil и в рамках собственной презентации анонсировала массу нового контента по играм серии. Одним из них стал небольшой геймплейный трейлер долгожданной Resident Evil 4 Remake.

В нем немного показали Леона, который в одиночку осторожно исследует густой лес. После препятствия на пути, герой оказывается перед первым домом, напоминающим место, где на него впервые напали. Стрельбу в трейлере не показали.

Авторы хотят сохранить дух оригинальной игры, при этом обновив его современными элементами. Их цель – вызвать и игроков чувства постоянного страха и одиночества, но добавить к ним эффектные экшн сцены.

Resident Evil 4 Remake выйдет в следующем году, 24 марта. В нее смогут сыграть владельцы PC, Xbox Series X|S и PC.