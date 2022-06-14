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roma911 Опубликовал roma911 0
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Показан геймплей ремейка Resident Evil 4

Опубликовано: 3 час. 55 мин. назад
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Capcom решила порадовать поклонников Resident Evil и в рамках собственной презентации анонсировала массу нового контента по играм серии. Одним из них стал небольшой геймплейный трейлер долгожданной Resident Evil 4 Remake.

В нем немного показали Леона, который в одиночку осторожно исследует густой лес. После препятствия на пути, герой оказывается перед первым домом, напоминающим место, где на него впервые напали. Стрельбу в трейлере не показали.

Авторы хотят сохранить дух оригинальной игры, при этом обновив его современными элементами. Их цель – вызвать и игроков чувства постоянного страха и одиночества, но добавить к ним эффектные экшн сцены.

Resident Evil 4 Remake выйдет в следующем году, 24 марта. В нее смогут сыграть владельцы PC, Xbox Series X|S и PC.

Gameplay First Look! (Capcom Showcase)
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