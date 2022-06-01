НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
Nickless Опубликовал Nickless 0

Состоялся анонс шутера в стиле 90-х Warhammer 40,000: Boltgun

Опубликовано: 35 мин. назад, Nickless
Поделиться:  

В серии Warhammer грядет очередное пополнение. В рамках выставки Warhammer Skulls был анонсирован однопользовательский шутер от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun, отдающий дань уважения брутальным стрелялкам 90-х.

Игру разрабатывает Auroch Digital, а издателем выступает Focus Entertainment. В Boltgun игрокам доведется принять на себя управление вооруженным до зубов космодесантником, прорывающимся сквозь толпы космических пехотинцев и демонов Хаоса по огромным уровням, со всеми присущими жанру прелестями: спрайтовые враги, оружие и окружение, реки крови и безостановочный экшен. В общем, все то, за что мы любим ретро-шутеры.

Любопытно, что игру разрабатывали с 2018 года, но рассказали о ее существовании только сегодня. Релиз Warhammer 40,000: Boltgun состоится в 2023 году на всех популярных платформах: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch.

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в марте 2022 года Компания Sony опубликовала подборку игр, которые станут бесплатными для подписчиков Playstation Plus в марте 2022 года. В этом месяце игрокам предложат поохотиться на динозавров, покататься наперегонки с Соником и опробовать катану... Игры PlayStation Plus в марте 2022 года Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order Прямо сейчас в Анахайме в Калифорнии проходит Star Wars Celebration – ежегодный фестиваль, посвященный популярной франшизе. На нем фанатам показали дебютный трейлер продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order... Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
35 мин. назад0Состоялся анонс шутера в стиле 90-х Warhammer 40,000: Boltgun 46 мин. назад0Открыты предзаказы и показан новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide 2 час. 53 мин. назад0Sony официально представила бесплатные игры июня для PS Plus 10 час. 17 мин. назад1Объявлены участники Summer Game Fest 11 час. 11 мин. назад0Microsoft представила июньские бесплатные игры в Xbox Live Gold 31.05.2022 20:17:430Новый виток придворных интриг: вышло дополнение Crusader Kings III: Fate of Iberia 31.05.2022 18:57:541Слух: стали известны бесплатные июньские игры для PlayStation Plus
Новости игр
Актриса, сыгравшая Соню в Mortal Kombat 3, пожаловалась, что новый образ персонажа недостаточно сексуаленИГРЫ Актриса, сыгравшая Соню в Mortal Kombat 3, пожаловалась, что новый образ персонажа недостаточно сексуален Американская модель и актриса Керри Хоскинс, исполнившая роль Сони Блейд в культовом файтинге Mortal Kombat 3, посетовала на то, что ее героиня с годами лишилась своей сексуальности. Хоскинс отреагировала на твит... Новый виток придворных интриг: вышло дополнение Crusader Kings III: Fate of IberiaИГРЫ Новый виток придворных интриг: вышло дополнение Crusader Kings III: Fate of Iberia Сегодня состоялся релиз второго дополнения для Crusader Kings III – Fate of Iberia. В честь этого студия Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер DLC. Fate of Iberia перенесет игроков на... Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen OrderИГРЫ Анонсировано продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order Прямо сейчас в Анахайме в Калифорнии проходит Star Wars Celebration – ежегодный фестиваль, посвященный популярной франшизе. На нем фанатам показали дебютный трейлер продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Открыты предзаказы и показан новый трейлер Warhammer 40,000: DarktideCtrl + стрелка вправо