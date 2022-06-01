Состоялся анонс шутера в стиле 90-х Warhammer 40,000: Boltgun

В серии Warhammer грядет очередное пополнение. В рамках выставки Warhammer Skulls был анонсирован однопользовательский шутер от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun, отдающий дань уважения брутальным стрелялкам 90-х.

Игру разрабатывает Auroch Digital, а издателем выступает Focus Entertainment. В Boltgun игрокам доведется принять на себя управление вооруженным до зубов космодесантником, прорывающимся сквозь толпы космических пехотинцев и демонов Хаоса по огромным уровням, со всеми присущими жанру прелестями: спрайтовые враги, оружие и окружение, реки крови и безостановочный экшен. В общем, все то, за что мы любим ретро-шутеры.

Любопытно, что игру разрабатывали с 2018 года, но рассказали о ее существовании только сегодня. Релиз Warhammer 40,000: Boltgun состоится в 2023 году на всех популярных платформах: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch.