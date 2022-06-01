Открыты предзаказы и показан новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide

Сегодня проходит презентация Warhammer Skulls, в рамках которой поклонников франшизы ждет множество интересных анонсов. Одним из них стало открытие предзаказов на Warhammer 40,000: Darktide от студии Fatshark. Вместе с ним разработчики представили и кинематографический трейлер игры.

События Warhammer 40,000: Darktide развернутся в городе-улье Тертиум, где находится еретический культ Увещание. В его планах – захват планеты Атом Прайс и уничтожение всех ее жителей. Игроку и еще трем его напарникам предстоит отправиться в улей, чтобы искоренить врага, прежде чем тьма накроет это место.

Релиз Warhammer 40,000: Darktide состоится 13 сентября для PC и Xbox Series X|S.