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roma911 Опубликовал roma911 0
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Открыты предзаказы и показан новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide

Опубликовано: 45 мин. назад
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Сегодня проходит презентация Warhammer Skulls, в рамках которой поклонников франшизы ждет множество интересных анонсов. Одним из них стало открытие предзаказов на Warhammer 40,000: Darktide от студии Fatshark. Вместе с ним разработчики представили и кинематографический трейлер игры.

События Warhammer 40,000: Darktide развернутся в городе-улье Тертиум, где находится еретический культ Увещание. В его планах – захват планеты Атом Прайс и уничтожение всех ее жителей. Игроку и еще трем его напарникам предстоит отправиться в улей, чтобы искоренить врага, прежде чем тьма накроет это место.

Релиз Warhammer 40,000: Darktide состоится 13 сентября для PC и Xbox Series X|S.

Official Trailer [RUS]
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